أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-1-2022 في مصر

على مدار الأيام القليلة الماضية، خاصة مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حرص الكثير من الأشخاص الذين كانوا صائمين من الإخوة المسيحيين، على شراء الكثير من اللحوم والدواجن لتناولها، ما جعلهم يبحثون عن أسعار الدواجن بشكل يومي، باعتبارها وجبة أساسية على المائدة المصرية.

وحرصا من جريدة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه القراء بشكل دائم ومستمر، نرصد من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وفق جولة لها في مختلف الاسواق الموجوده في منطقة الدقي وإمبابة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وجاءت أسعار الدواجن للتباين في مختلف الأسواق حسب اختلاف كل منطقة، ليصل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء لسعر يتراوح بين31 جنيها وحتى 33 جنيها، بينما وصل سعر كيلو البانية إى سعر 90 جنيها للدرجة الأولى، بينما يصل سعر البانية من الدرجة الثانية إلى 80 جنيها، ويبحث أيضا المواطنون عن أسعار الأوراك، والذي وصل إلى 38 جنيها، بينما تراوح سعر الدبابيس بين 42 و45 جنيها.

وتعد الأجنحة من الوجبات الشهية التي يفضلها الكثيرون، ووصل سعرها إلى 27 جنيها، وبالنسبة لسعر الدواجن المجمدة، فوصل إلى 37 جنيها.

ويبحث محبو الأرانب عن أسعارها في الأسواق المحلية، إذ وصل متوسط سعرها بوزن 2 كيلو لنحو 70 جنيها، وعن سعر البط، فتراوح سعرها بين 45 و50 جنيها، وجاء سعر جوز الحمام ليل إلى 90 جنيها، بينما وصل متوسط سعر جوز السمان مبلغ 25 جنيها، بينما جاء سعر الرومي ليبلغ قيمة 50 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

بالنسبة لسعر كيلو اللحوم الكندوز، وصل في الأسواق إلى سعر يتراوح بين 130 و160 جنيها، وتختلف حسب كل منطقة على حدة، بينما وصل سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن لنحو 145 جنيهًا، والجملي لنحو 120 جنيهًا.