أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-1-2022 في مصر

يوم الجمعة إجازة أسبوعية، تستغلها كثير من العائلات للتجمع واللقاءات بين أفرادها، وتنتشر بينهم عزومات وأطعمة كثيرة، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن، واللحوم، حتى الخضروات والفاكهة، لتحديد الميزانية التي تحتاجها كل أسرة.

وللراغبين في معرفة أسعار السلع الغذائية، يرصد موقع «الوطن» أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، واللحوم في المجمعات الاستهلاكية، والأسماك في السوق، وفق لجولة في عدد من الأسواق في منطقة وسط البلد، والدقي، في السطور التالية..

أسعار الدواجن في السوق المحلي

خلال الأسبوع الجاري، استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلي، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين 30 إلي 33 جنيهًا، حسب المنطقة، بينما وصل سعر الأجنحة حوالي 30 جنيهًا، الهياكل حوالي 26 جنيهًا، بينما يباع البانية ما بين 80 إلى 90 جنيهًا.

أما سعر الدبابيس، وصل سعر الكيلو جرام حوالي، 45 جنيهًا، بينما سعر الأوراك حوالي 38 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة البلدي وزن 2 كيلو جرام حوالي 75 جنيهًا، والفرخة المجمد وزن كيلو واحد بسعر 36 جنيهًا.

أسعار اللحوم في الأسواق المحلية

ووصلت اللحوم الكندوز ما بين 130 إلي 160 جنيهًا للكيلو جرام، بينما سعر الجملي حوالي 120 جنيهًا، بينما الضأن، بينما وصل سعر اللحم المفروم حوالي 110 جنيهًا، بينما البتلو 150 جنيهًا، والكبدة 130 جنيهًا.

بينما تراوح سعر اللحم المجمد السوداني بسعر 65 جنيهًا، بينما النوع الممتاز حوالي 80 جنيهًا، بينما الممبار الكيلو بـ60 جنيهًا، وفردة الكوارع بنحو 75 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

وجاء سعر الكيلو جرام من السمك البلطي ما بين 25 إلى 60 جنيهًا، بينما البوري ما بين 50 إلي 70 جنيهًا للكيلو، والجمبري ما بين 120 إلي 350 جنيهًا، والكابوريا ما بين 40 إلي 130 جنيهًا، والسبيط ما بين 30 إلي 120 جنيهًا، المكرونة حوالي 120 جنيهًا.