خارطة توزيع البايوجاز: وحدات جديدة بحديقة الحيوان و«زراعة سوهاج»

قال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة كبديل للوقود الأحفوري وكنموذج للاقتصاد الدوار، والتي افتتح وحدتان منها، اليوم الثلاثا، بالفيوم، إذ ستشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد كبير من وحدات البايوجاز، والتي تعمل كبديل نظيف للأنابيب المنزلية من خلال وحدات يتم بنائها بجوار الأراضي الزراعية، لتجميع مخلفات الماشية والمنازل والأراضي الزراعية وتخميرها لتصدر الغاز اللازم للمنازل بالقرى.

وحدة بحديقة الحيوان وأخرى بسوهاج

ذكر أبو سنة، في تصريحات لـ «الوطن»، أن وزارة البيئة لم تقتصر على إنشاء وحدات القرى بل يجري حاليا إنشاء عدد من الوحدات بكلية الزراعة جامعة سوهاج تبلغ سعة كل واحدة 6 أمتار مكعبة، والهدف من إنشائها هو الاستفادة من المخلفات الناتجة عن الماشية الموجودة بالزراعات، وكذلك الاستفادة من الغاز الناتج عن الوحدة فى تسخين الألبان في المزرعة، كما سيتم الاستفادة من السماد الناتج عن الوحدة في تسميد الأراضي الزراعية التابعة لمزارع كلية الزراعة.

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وانتهى العمل بوحدة البايوجاز التي سيتم افتتاحها قريبا بحديقة الحيوان والتي ستوفر الطاقة اللازمة لتشغيل منشئات ومرافق حديقة الحيوان، وستنهي أزمة التخلص من نفايات ومخلفات حديقة الحيوان والتي تصل لطن يوميا.

خارطة وحدات البايوجاز بحياة كريمة

وعن الوحدات التي انتهى العمل فيها ضمن خطة وزارة البيئة لقرى حياة كريمة، أكد رئيس جهاز شئون البيئة أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من وحدات البايوجاز لقرى حياة كريمة بصعيد مصر، والتي تخطى عددها 200 وحدة بقرى محافظات المنيا وسوهاج والأقصر والفيوم، منها 120 وحدة في المنيا انتهى العمل بـ 60 منها، كما بدأ العمل في إنتاج الغاز بـ 20 وحدة في الأقصر، و60 في سوهاج، بينما بدأ، اليوم الثلاثاء، العمل في 15 وحدة بالفيوم.