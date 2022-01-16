رئيس جامعة سوهاج: مخيمات لتقليل الكثافة وقت الامتحانات

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحًا أنَّه جرى وضع الجداول بطريقة تسمح بتوزيع الكليات عالية الكثافة على أيام متفاوتة، وهي كليات التربية والآداب والحقوق والتجارة.

الجداول تسمح بتوزيع الكليات عالية الكثافة على أيام متفاوتة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نفذنا مجموعة مخيمات التي أُعدت خصيصًا في فناء المقر الجديد للجامعة لتقليل الكثافة في المدرجات والفصول الدراسية والأماكن المتاحة لتأدية الامتحانات داخل المنشآت الجامعية».

وتابع رئيس جامعة سوهاج: «استوعبنا كل الطلاب مع المحافظة وفق إجراءات التباعد، وأي لجنة لا يزيد عدد طلابها على 25 طالبًا، والمسافة بين كل طالب وآخر لا تقل عن 1.5 متر ووفرنا كل الإجراءات الاحترازية على بوابات المقرات».

97.2% من المنتسبين إلى الجامعة حصلوا على الجرعة الأولى للتطعيم

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أنَّ 97.2% من المنتسبين إلى الجامعة حصلوا على الجرعة الأولى للتطعيم، مقابل 75.5% حصلوا على الجرعة الثانية، فيما تمّ البدء في تطبيق الجرعة الثالثة: «وصلتني رسالة على الهاتف بموعد الحصول على الجرعة الثالثة وتوجهت للنقطة وحصلت عليها بالأمس، كما وصلت نفس الرسالة لعدد كبير من العاملين في الجامعة وطلابها».

وأكّد رئيس جامعة سوهاج أنَّ الجامعة وفرّت المطهرات لكل الأماكن التي يرتادها الطلاب مثل دورات المياه، كما جرى إتاحة الكمامات لمنحها للطلاب، كما أن كل مشرفي اللجان يرتدون الكمامات في مقرات اللجان.