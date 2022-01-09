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محمود مسلم

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا هجمات زامفارا

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الوطن
07:30 م | الأحد 09 يناير 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة وأُسر الضحايا، نتيجة الهجمات التي شنها قُطّاع طرق بولاية زامفارا شمال غرب البلاد، ما أسفر عن أكثر من مائتيّ ضحية من المدنيين الأبرياء.

مصر تتضامن مع نيجيريا ضد العنف

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب نيجيريا الشقيقة في هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع نيجيريا في مواجهة كل أشكال العنف.

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