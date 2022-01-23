سعر جرام الذهب اليوم فى محلات الصاغة.. وعيار 21 بـ799 جنيهًا

تترقب أسواق الذهب محليًا وعالميًا، غدًا الاثنين، سعر جديد للمعدن الأصفر بعد تباين واضح بين الهبوط والصعود خلال اليوم الواحد مع بدية التعاملات في البورصات العالمية.

اجتماع من المجلس الاحتياطي لمواجهه التضخم

قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسواق الذهب محليًا وعالميًا تترقب سعر جديد لـ«الذهب» غدًا الاثنين مع بداية تعاملات البورصة العالمية، كما ستؤثر نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأمريكي الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة لمواجهة التضخم المستمر، والأعلى منذ 40 عامًا بنسبة 7%.

وتابع ميلاد، أن هذه الأحداث تؤثر على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا يتحوط به المتعاملون ضد التضخم، فأي ارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، سيزيد من أسعار الذهب وبالتالي من تكلفته وسيصبح لا يدر عائدًا جيدًا في مثل هذه الظروف.

وفى سياق آخر أكد أن التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن بنسبة ولكن ليست بشكل كبير، مضيفًا أنه كلما انخفض سعر الذهب حفز ذلك على الشراء، أما إذا ارتفع سعرة فانه يحفز على البيع.

وكشف ميلاد، أن عيار 21 الأكثر أقبالًا من جانب المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التزين لكونها من العيارات الأقل مصنعية وبالمقارنة بالعيار 18.

سعر الذهب محليا

وسجّلت أعيرة الذهب محليًا، اليوم الأحد، استقرارًا سعريًا، ليباع جرام الذهب عيار 21 بسعر 799 جنيهًا دون مصنعية في محلات الصاغة، ويباع عيار 24 بسعر 913 جنيهًا، فيما سجّل عيار 18 نحو 533 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و392 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس اليوم استقرارًا سعريًا وفق آخر تحديث للبورصات العالمية.

وسجّلت سعر الأوقية اليوم الأحد قيمة 1831.06 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر58.86 دولار، و سجل عيار 22 نحو 53.96 دولار، وعيار 21 سعر 51.51 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.15 دولار.