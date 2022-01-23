انطلاق آخر امتحانات نصف العام للإعدادية الأزهرية: إنجليزي وقرآن شفوي

بدأ منذ قليل، آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالأزهر، ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية «إنجليزي»، ومن المقرر أن يمتحن المبصرون شفويا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم، إضافة إلى امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع الخاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط.

وانطلقت امتحانات نصف العام لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسي 2022/2021 للأزهر، الشهر الجاري، وبدأت امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية يوم الأحد 16 يناير 2022، وانتهت السبت 22 يناير 2022، أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فبدأت يوم الأحد 16 يناير 2022، ويشهد اليوم الأحد 23 يناير 2022 ختامها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية المدة من 16 إلى 22 يناير الجاري، لاختبار طلاب البرنامج التأهيلي المُلحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى.

الضوابط الاحترازية في امتحانات الأزهر

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الضوابط الاحترازية خلال اللجان، أولها قياس درجة حرارة كل طالب على باب المعهد قبل الدخول إلى اللجنة، والحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة، مع عدم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية مع توجيهه إلى الطبيب المختص أو المستشفى المختص لإجراء الكشف والتحاليل الطبية اللازمة.

وشددت على الحرص على ارتداء الكمامات عند دخول المعهد ومقرات اللجان وطوال فترة الامتحان، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب عند الدخول إلى المعهد ولجان الامتحان بوجود مسافة آمنة متر على الأقل بين كل طالب وزميله، وكذلك بين جميع الملاحظين والمترددين على اللجان، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب داخل لجنة الامتحان عن 14 طالبا فقط مع الالتزام بالإجراءات السابقة.

العزل الفوري

وأكدت تخصيص مقعد مستقل لكل طالب أثناء الامتحانات داخل اللجنة، وعدم السماح بتبديل المقاعد وأماكن الجلوس إلا للضرورة القصوى، ووجهت بالعزل الفوري لأي طالب أو شخص تظهر عليه اعراض فيروس كورونا داخل لجنة الامتحان، وذلك في غرفة العزل المجهزة مسبقا داخل المعهد لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.