محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع كفاءة «نفق الأزهر» وأنظمة تشغيله

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بنفقي الأزهر، لمتابعة سير الأعمال بهما، والوقوف على حالتهما الفنية والإنشائية، وتفقد المحافظ خلال الجولة، غرفة التحكم المركزي المزودة بشاشات وأجهزة تعمل آليًا، للتنبيه عن أي حوادث أو أعطال فنية داخل النفق، للتعامل الفوري معها.

إشادة بمنظومة العمل في نفق الأزهر

وأشاد محافظ القاهرة بمنظومة العمل داخل النفقين، خاصة الحرص على عمل الصيانات الوقائية للحفاظ على جسم النفقين وأنظمة التشغيل بهم، وتضم منظومة العمل نفقين ويبلغ طول النفق الشمالي 2610 مترًا، وطول النفق الجنوبي 2640 مترًا بقدرة استيعابية 2000 سيارة لكل ساعة، لكل نفق، بمتوسط 40 ألف سيارة يوميا، وينقل النفقان حركة السيارات من اتجاه شارع صلاح سالم، إلى منطقة وسط البلد والعكس، ويحتوي المشروع على 4 مبانٍ ملحقة، وهي عبارة عن محطات تهوية عملاقة هي (هواية صلاح سالم – هواية الحسين – هواية بورسعيد - هواية العتبة) بالإضافة إلى منطقة للصيانة في جوهر القائد.

أنظمة التشغيل

وأشارمحافظ القاهرة إلى أنه يتم عمل صيانة دورية لأنظمة السيطرة والتحكم فى تشغيل النفقين، كنظام مكافحة الحريق، وتليفونات الطوارئ، ونظام التهوية، ونظام كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة CCTV، لضمان عملهم بصفة منتظمة (24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع)، كما يتوافر بهما مصدر كهرباء تبادلي بطريقة أتوماتيكية في حالة انقطاع التيار.

ويوجد بالنفقين نظام تهوية على درجة عالية من الكفاءة، لدفع هواء نقي إلى داخل النفق وسحب الهواء الملوث وعادم السيارات من داخل النفق، والحفاظ على مستوى الرؤية داخل النفق، بالإضافة لنظام لصرف المياه، ونظام للإطفاء ومكافحة الحريق متعدد الأغراض، سواء بالمياه أو البودرة الجافة أو الغاز الخامل، للحفاظ على الأجهزة، وممرات للسلامة في حالة الطوارئ.

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، والمهندس وائل عاطف، رئيس الإدارة المركزية لصيانة وتشغيل نفقي الأزهر، والدكتور محمود الحديدي، رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، واستشاري أعمال تطوير نفقي الأزهر للسيارات.