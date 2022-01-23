طقس البحيرة اليوم.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وانخفاض درجة الحرارة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز لاسيما المدن الساحلية، وهي إدكو ورشيد والمحمودية، وذلك بداية من الساعات الأولى من الصباح.

توقعات هيئة الأرصاد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضاً بدرجات الحرارة ليسود طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً سيشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، مضطربة جداً، وارتفاع الموج فيه من 3 - 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في البحيرة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 7 درجة مئوية.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها، من خلال نشر معدات الأمطار داخل الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على عقد لغرفة العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بغرف العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة.

كما شدد على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة، موجها بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز وكذلك المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

وناشد محافظ البحيرة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات السريعة أثناء الأمطار، وعدم الخروج في حالة الرياح الشديدة