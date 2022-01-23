متحدث «إحلال السيارات»: تخصيص 12 ألف سيارة جديدة للمواطنين

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إنَّ مسؤولي المبادرة يواصلون عملهم من خلال تلقي ومتابعة الطلبات التي يجرى تسجيلها من قبل المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف العام الماضي، التي نصت على إمكانية المواطن استبدال سيارته الملاكي أو التاكسي أو الميكروباص بسيارة أخرى جديدة، وتقديم سيارته التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، وتقسيط ثمنها على 7 أو 10 سنوات بفائدة 3%.

تقسيط السيارات

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أنَّ الموقع الإلكتروني للمبادرة «www.gogreenmasr»، يتلقى جميع مقترحات المواطنين، ويجرى فحصها، مبينًا أنَّ أعداد الطلبات التي يتمّ رفضها بسبب نقص البيانات أو أن المتقدم ليس تابعًا لنفس المحافظات المرحلة الأولى تجاوز آلاف الطلبات، ويتمّ إرسال رسائل نصية لهم عن سبب الرفض.

وكشف «عوض» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه جرى إضافة السيارة «شيري أريزو 5» بفئتين موديل عام 2021 -2022، مؤكّدًا أنَّ المبادرة نجحت مع نهاية الأسبوع الماضي في تخصيص 12 ألف سيارة جديدة للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

مبادرة إحلال السيارات

يُذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة إحلال السيارات التى مضي على تصنيعها 20 عاما فاكثر وشملت السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص وذلك بتقسيطها من مدة 7 الى 10 سنوات

وشهد سوق السيارات المستعملة والحديثة انتعاشًا في حالة البيع والشراء بسبب إطلاق مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، رغم انتشار جائحة فيروس كورونا، وأدت المبادرة إلى تقديم آلاف المواطنين طلبات إحلال سيارتهم الخاصة للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للسيارات التي يجرى استبدالها وتقسيطها بمبلغ شهري يبدأ من 2000 جنيه، وحسب نوع وسعر السيارة إضافة إلى تخفيض قيمة السيارة في حالة الشراء الفوري دون تقسيط.