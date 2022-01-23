وكيل «قوى النواب» تطالب بخفض شرائح استهلاك الكهرباء لسكان «حياة كريمة»

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري عددًا من طلبات الإحاطة المهمة، ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة بشأن تخفيض شرائح الكهرباء للمستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة».

وقالت النائبة سولاف درويش، لـ«الوطن»، أنَّ هناك العديد من الشكاوى تلقتها اللجنة من المواطنين، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، مما يجعلهم في أزمة متواصلة مع شركة الكهرباء بسبب المتأخرات المالية.

سكن «حياة كريمة»

وأشارت سولاف درويش إلى أنَّ الشقق السكنية التي حصل عليها سكان حياة كريمة مجهزة بالكامل بالأجهزة الكهربائية، والتي تستخدمها كل ربة منزل لقضاء احتياجات أسرتها، وبسبب ذلك تدخل هذه الأسر بمكوناتها المالية المحدودة في شرائح مرتفعة لاحتساب الكهرباء.

واستكملت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ الحال نفسه للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنَّ الاجتماع البرلماني سيشهد عرضًا للمشكلات التي وردت إلى اللجنة، ووضع حلول واقعية لتفادي هذه المشكلة.

وشددت النائبة على دعم القيادة السياسية للفئات البسيطة ومحدودة الدخل، وهو ما انعكس في تنفيذ مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم، مبينة أهمية استجابة وزير الكهرباء لطلباتهم، لافتة إلى أنَّ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لا يتأخر عن المساعدة والحضور إلى البرلمان للاستماع إلى طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

مشروع قانون العمل الجديد

وفى سياق آخر، قالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنَّ اللجنة في انتظار انتهاء مجلس الشيوخ من الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته إلى مجلس النواب، ليجرى بعدها مناقشة مشروع القانون كاملًا مرة أخرى.

واستكملت أنَّه يراعى في التعديلات التي جرى إدخالها سواء من الحكومة أو من مجلس الشيوخ، فضلًا عن دعوة جميع المتخصصين والمعنيين بهذا القانون في جلسات حوار مجتمعي لعرض رؤيتهم.

ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، إلى أنَّ صدور قانون العمل الجديد فى 2022، هو استكمال لنموذج الجمهورية الجديدة لاسيما أنَّ إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ستنعكس بآثارها على معدلات التنمية والاقتصاد.