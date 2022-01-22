الكشف على 732 مواطنا بالبحيرة ضمن قوافل حياة كريمة وصناع الخير

نجحت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع الإدارة الصحية بايتاى البارود في الكشف على 732 من الأهالي خلال قافلة موسعة داخل قرية أرمانيا بمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفى إطار مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والدتكورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

محافظة البحيرة تدعم جهود مبادرة حياة كريمة

وأصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توجيهاته للجهاز التنفيذى بالمحافظة لتسخير كافة الإمكانيات للجهات الشريكة لضمان نجاح القافلة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخدمة لأهالى القرى المستهدفة وكل أهالي محافظة البحيرة، مثمنا ما تقوم به مؤسسة صناع الخير من جهود في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة وبالمجان تماما للأهالي.

كشف وصرف علاج بقوافل حياة كريمة في البحيرة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، أن القافلة نجحت على مدار ساعات عملها في توقيع الكشف على 732 من الأهالي في مجالات العيون والاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة وفحص الثدي وإعطاء لقاح فيروس كورونا، حيث جرى توقيع الكشف في مجال العيون وصرف العلاج لعدد 389 من الأهالي وعمل مقاسات نظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسليمها لعدد 191 من الأهالي، كذلك جرى تشخيص احتياج عدد 108 لعمليات جراحات عيون مختلفة، كما قام الفريق الطبى بالإدارة الصحية بايتاى البارود بتوقيع الكشف على 108 حالة اعتلال كلوى وأمراض مزمنة وإعطاء 50 جرعة كورونا الأولى، وفحص ثدى لعدد 42 حالة من سيدات القرية والقرى المجاورة.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن قافلة قرية أرمنيا بايتاى البارود جرى تنظيمها مع التشديد على تنفيذ إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليه وزارة الصحة المصرية وأن جميع خدمات القافلة تقدم بالمجان تماما.

التعاون مع اللجان الطبية

وأشار عبدالجليل، إلى أن تنظيم القافلة يأتي في إطار تعاون صناع الخير الدائم والمثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الصحة بالبحيرة لصالح تنفيذ القوافل الطبية الشاملة لدعم تقديم خدمات طبية ذات جودة للأهالي في القرى المستهدفة، وأن الخدمات التى حرصت على تقديمها القافلة كانت خدمات متكاملة حيث جرى توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات.