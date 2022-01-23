مصرع فلاح وإصابة اثنين في حادثي سير بطرق بني سويف

لقي فلاح مصرعه، وأصيب اثنان بكدمات وجروح إثر حادثي سير متفرقين، الأول بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز سمسطا، والثاني بالطريق الزراعي «بني سويف - الواسطى»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، والمصابان إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بـ«صحراوي بني سويف» الغربي

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة سمسطا، ما أسفر عن وفاة شخص، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه رجال المرور والمباحث للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وفاة فلاح في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارة إلى مكان الحادث حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن المتوفي في الحادث فلاح ويدعى عيسى محمود عودة، 50 سنة، مقيم قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث.

وفي الحادث الثاني أصيب اثنان في انقلاب دراجة نارية بطريق «بني سويف - الواسطى» الزراعي، ونُقل المصابان إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى، وتبين أن الإصابات تتراوح ما بين جروح وكدمات.