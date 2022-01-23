تعاون مصري عماني لتنشيط السياحة وتبادل الخبرات بين البلدين

شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، التي عقدت أمس السبت، بمقر وزارة الخارجية العمانية بمدينة مسقط بسلطنة عمان، وتستمر أعمالها حتى 23 يناير الجاري.

توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات اللجنة توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين مصر وسلطنة عمان، للارتقاء وتطوير علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين في مجال السياحة، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون السياحي بين البلدين، التي تهدف إلى التعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب السياحي والتعاون في التشريعات السياحية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة.

وشارك في الجلسة السفير علاء موسي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، وخليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية، والسفير خالد رضا سفير مصر لدى عمان، والسفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، بالإضافة لبعض المسؤولين بمختلف الوزارات المصرية والعمانية، في إطار عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

زيارة عمانية لمصر لتبادل الخبرات

وعلى هامش مشاركته في أعمال اللجنة، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة مع مسؤولي وزارة السياحة العمانية، وجرى تبادل بعض المقترحات والأفكار لتنشيط السياحة العمانية إلى مصر ودفع التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، والاستفادة من خبرة مصر الكبيرة في مجال السياحة.

وجرى الاتفاق على تحديد زيارة لبعض المسؤولين العمانيين إلى القاهرة لاستكمال التباحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك وفقا للبرنامج التنفيذي الذي جرى توقيعه.