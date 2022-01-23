الحكومة: إنشاء 1350 كم محاور وطرق في المدن الجديدة بـ33 مليار جنيه

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق، خاصة التي تخدم المدن الجديدة، حيث تسهم في جذب العنصر السكاني، وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تيسير حركة الطرق وإنهاء التكدس المروري

وأشار الوزير خلال التقرير إلى جهود وزارة الإسكان في هذا الصدد، والتي أسفرت عن إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، بإجمالي أطوال بلغت نحو 1350 كم، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن، ما يعكس اهتمام الدولة بتيسير الحركة على الطرق وإنهاء التكدس المروري لخدمة المواطنين.

وأوضح التقرير أنّ مشروعات المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تضمنت تطوير وتوسعة عدة طرق بمدينة القاهرة الجديدة، بينها محور جمال عبد الناصر وتقاطعاته بطول 9 كم، ومحور التسعين الشمالي والجنوبي بطول 20كم، وطريق القطامية ـ العين السخنة القديم بداية من الطريق الدائري بطول 11 كم.

تطوير المحاور الرئيسية

وفي مدينة السادس من أكتوبر، تم تطوير عدد من المحاور الرئيسية على رأسها المحور المركزي بطول 6 كم، إلى جانب تطوير الطريق الدائري الأوسطي بطول 10.6 كم، وطريق وصلة دهشور الجنوبية بطول 13كم، وطريق الواحات بطول 17كم.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار في التقرير، أنّ أعمال التطوير تضمنت تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدي إلى مدخل مدينة برج العرب الجديدة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم، وتطوير محور مدينة سفنكس الجديدة بطول 16كم، وصيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10 كم، وتنفيذ ازدواج طريق (الصعيد ـ البحر الأحمر) بطول 11 كم، وتطوير محور الهضبة الرئيسي بغرب أسيوط بطول 22 كم، إضافة إلى تنفيذ إزدواج الطريق الإقليمي (المنيا ـ بني سويف) الصحراوي بطول 14 كم، وتوسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكي بطول 8.6 كم.

ولفت التقرير إلى أنّ تطوير المحاور والطرق بالمدن الجديدة تضمن كذلك تنفيذ ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم، ورفع كفاءة الطريق الشمالي الساحلي للمدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة بطول 10.5 كم، وتطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبري أسوان الملجم، وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوي الغربي لخدمة مدينة أسوان الجديدة بطول 8.5 كم، إلى جانب تحويل مسار الطريق الساحلي الإسكندرية ـ مطروح بطول 38 كم، وتطوير وتوسعة طريق بلبيس ـ العاشر من رمضان بطول 22 كم.

وأكد وزير الإسكان مواصلة تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، حيث يجري استكمال تنفيذ كباري بمدينة السادات بطول 2.4 كم، وتطوير الطريق الساحلي بطول 55 كم، وتطوير طريق (الفيوم ـ الفيوم الجديدة) بطول 6.5 كم، كما جرى إبرام اتفاقات بخصوص البدء في عدة مشروعات في هذا الصدد، بينها تنفيذ وصلة امتداد مدينة 15 مايو مع الطريق الدائري الأوسطي بطول 1.3 كم، وتنفيذ الطريق الدائري الأوسطي مع طريق شمال مدينة 6 أكتوبر ـ الضبعة بطول 10 كم.