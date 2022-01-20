الإرصاد: غياب الرياح وارتفاع الرطوبة سبب عودة الشبورة الصباحية على الطرق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أنّ أهم أسباب عودة ظهور الشبورة الصباحية، يرجع إلي التغيرات الدائمة التي تشهدها الظروف المناخية حاليًا.

وأكدت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ عودة الشبورة حاليا، ناتج عن تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق البحر المتوسط، ووجود نسبة رطوبة فى طبقات الجو، بالإضافة إلى عدم وجود نشاط للرياح، يسمح باختفاء الشبورة، لهذا ستظل الشبورة المائية موجودة حتى صباح السبت المقبل، حيث ستتكون خلال ساعات الليل على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والطرق الزراعية والصحراوية، والمؤدية الى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

الشبورة المائية مستمرة حتى السبت المقبل

وأشارت «غانم»، إلى أنه بداية من يوم الأحد المقبل، ستختفي الشبورة مرة أخرى، بسبب عودة نشاط للرياح، ووجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأضافت أن بداية تحسن الأحوال الجوية، منتصف الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مرور الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوربا على البحر المتوسط، والتي زادت من برودة الطقس طوال الأيام العشر الماضية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات، وتصل إلى 0 درجة على مدينة سانت كاترين، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما تنشط الرياح نسبيا علي السواحل الشمالية فتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة: العظمى 15 والصغرى 8.

- شرم الشيخ: العظمى 17 والصغرى 12.

- مطروح: العظمى 15 والصغرى 8.

- الإسكندرية: العظمى 15 والصغرى 8.

- سانت كاترين: العظمى 6 والصغرى 0.