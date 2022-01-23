«التعليم»: شهادة الصلاحية شرط أساسي لتعيين المقبولين بمسابقة المعلمين

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن شهادة الصلاحية ستكون شرطا أساسيا لتثبيت المقبولين بمسابقة المعلمين «30 ألف معلم»، بحيث يحصل كل من تنطبق عليه الشروط والمعايير على هذه الصلاحية قبل تعيينه رسميا في الجهاز الإداري للدولة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن من تنطبق عليه شروط المسابقة ويقبل سيخضع لفترة اختبار، مع تقييم أدائه في المدرسة طوال هذه الفترة، وبعدها يخضع لتدريبات في أكاديمية المعلمين، لنيل شهادة الصلاحية ثم يصدر قرار بتعيينه رسميا بالجهاز الإداري للدولة.

الوزارة مسؤولة عن تحديد المرشحين للتعيين بعد مراجعة الأداء

أوضح المصدر، أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن تحديد المرشحين للتعيين بعد مراجعة أدائهم وقياس مدى كفاءتهم وصلاحيتهم تربويا على مدار عامين، أما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فسيكون دوره تحديد الشروط واختبار المتقدمين واختيار من تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالمسابقة، وإبلاغ الوزارة بالأسماء.

وأشار المصدر، إلى أنه سيجري إعلان التفاصيل الكاملة لمسابقة والشروط والتخصصات وآليات التقديم خلال 8 أسابيع، بعد الانتهاء من التنسيق بين الوزارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التفاصيل الكاملة لمسابقة المعلمين.. «أون لاين» وتقييم خلال عامين

وترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لمسابقة المعلمين، كالتالي:

- المسابقة ستعقد «أون لاين» مع وضع قواعد وضوابط.

- المسابقة لجميع خريجي كليات التربية ومن لديهم خبرة.

- لا توجد أولوية للمتطوعين أو المتعاقدين بالحصة، أو من سبق له العمل ضمن مسابقة عقود الـ36 ألف معلم.

- تحديد أعلى الآليات والمعايير لتحديد لتكون المهارة والخبرة أساس الاختيار فقط، دون أي تدخلات أو وساطات.

- الأولوية للتعيين ستكون للمرحلة الابتدائية والصفوف الأولى لسد العجز وخاصة مع تطبيق المناهج الجديدة المطورة.

- النسبة الأكبر ستكون لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية، وتكون النسبة الأقل لمواد الأنشطة.

- فترة اختبار للمقبولين بمسابقة المعلمين لتقيييم الأداء في المدرسة على مدار عامين.