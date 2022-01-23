«التعليم» تبدأ عقد المقابلات الشخصية للمشاركين في امتحانات الثانوية

بدأ عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات، عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان، لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، في إطار الاستعداد لبدء الأعمال المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2022 على الوجه الأمثل.

وشددت المديريات التعليمية، ومنها مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية على جميع الإدارات بضرورة إخطار المرشحين للحضور أمام اللجان المشكلة لعقد المقابلات الشخصية في المواعيد المحددة، موضحة أن اللجان تبدأ أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

إحالة المتخلفين عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق

وأكدت المديريات، إحالة المتخلفين عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق، من قبل الشؤون القانونية، التي ستفيد المديرية بنتائج التحقيق، أو عليهم التوجيه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية بهم، واستلام إفادة لتقديمها للشؤون القانونية.

وأوضحت أنه سيتم إحالة المنطبق عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية التعليمية، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بسير أعمال المقابلات الشخصية، ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا كارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

جدول عقد المقابلات الشخصية بمحافظة الشرقية

- يوم الأحد الموافق 6 فبراير، عقد المقابلات لديوان المديرية، والتي تشمل منيا القمح وبلبيس والصحالحية الجديدة وتشمل مشتول السوق والحسينية.

- يوم الإثنين 7 فبراير، عقد المقابلات لإدارة غرب الزقازيق، وتشمل شرق الزقازيق، ومنشأة أبوعمر، وإدارة صان الحجر، وتشمل أولاد صقر وكفر صقر.

- يوم الثلاثاء 8 فبراير، عقد المقابلات الشخصية لإدارة ههيا، وتشمل القنايات والإبراهيمية، وإدارة فاقوس وتشمل ديرب نجم، وأبو حماد، وإدارة العاشر من رمضان وتشمل القرين وأبو كبير.

«شوقي»: إعلان تفاصيل الثانوية العامة في الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إن الوزارة ستجيب على أسئلة أولياء الأمور التي يطروحها على مدار الساعة، الخاصة بآلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، سواء ورقية أو إلكترونية، وإن كانت تشمل أسئلة مقالية أم تكتفي فقط بالأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، في بداية الفصل الدراسي الثاني.