سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. كيف يؤثر على أداء عمرة رجب؟

يواصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره أمام الجنيه، في كافة البنوك وشركات الصرافة بداية التعاملات الصباحية، مدعومًا بتوافر العملة الذي يوازي حجم الطلب على الريال السعودي، ويعد بنك «مصر»، من أفضل البنوك التي تبيع الريال السعودي بسعر «4.1825 جنيه»، فيما جاء أفضل سعر لشراء المواطن منه الريال البنك الأهلي اليوناني، بسعر «4.1804 جنيه»، وذلك وفق آخر تحديث للبنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال أمام الجنيه في البنوك

وسجل الريال السعودي استقرارًا سعريًا أمام الجنيه في عدد كبير من البنوك وشركات الصرافة، ويباع الريال السعودي بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه في المصرف العربي الدولي، كما سجّل بنك مصر بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، وفي بنك «HSBC» سجل سعر بيع الريال السعودي 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك، وسعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في CIB.

هدأت حركة البيع والشراء بالرغم من تدبير البنوك وشركات الصرافة للريال السعودي لـ«عمرة رجب»، وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي سعر 4.20 مقابل 4.17 جنيه للشراء، ويعد ذلك السعر متوسط رسمي معلن من قبل البنك المركزي المصري.

وفرة في الريال السعودي لـ«عمرة رجب»

وأكد متعاملون في سوق الصرف، أن الطلب على العملات الصعبة وخاصة الدولار والريال السعودي يوازي حجم العرض، وهو أمر يكون له تأثيره على أداء عمرة رجب.

ومن جانبه قال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن استقرار سعر صرف الريال السعودي يؤكد أن هناك وفرة في الكميات المطروحة من العملة الصعبة، وفي مثل هذه الأمور يتم تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في أداء عمرة رجب وغيرها، التي غالباً ما يرتفع سعر صرف العملة مقابل الجنيه في مثل هذه الأمور إلا أن الاستقرار هو سيد الموقف.