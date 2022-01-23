القباج تفتتح فرع طيبة لبنك ناصر في الأقصر.. وتتفقد السيارات المتنقلة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فرع طيبة الجديد لبنك ناصر الاجتماعي بمحافظة الأقصر، حيث تفقدت إحدى سيارات البنك المتنقلة المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتي تمثل خدمة إضافية يقدمها البنك لعملائه.

سيارة متنقلة لخدمة العملاء

وأكدت القباج في بيان عنها اليوم، أنّ سيارة البنك المتنقلة موجودة في عدد من المناطق بالجمهورية وفقًا للتوزيع الجغرافي المخطط له، وفي عدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها، وهي المناطق التي يتم تحديدها وفقا لدراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم، والتي تتم من جانب القطاعات المعنية بالبنك ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنّ السيارات تخدم عملاء الفروع لحين إتاحة ماكينات صراف آلي ثابتة، وتحتوي السيارة على آلتين صرف آلي ومكان مجهز لخدمة العملاء وتلقي مقترحاتهم.

كما تفقدت القباج أقسام الفرع واستمعت إلى شرح مفصل بشأن آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء، حيث أكدت أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، كما تساهم السيارة في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى يقدمها البنك.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الفرع الجديد يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

تجهيز الفرع بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي

وأضافت أنّ الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي حتى يظهر بالشكل المشرف الذي يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما جرى تزويده بالتجهيزات الحديثة لضمان مستوى خدمة متميز للعميل الذي يجد جميع المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.

الفرع مزود بماكينات صراف آلي

وأوضحت أنّ الفرع مزود بماكينات صراف آلي متوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وجارٍ تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أنّه تماشيا مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، وضع البنك خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا، فضلا عن الاستمرار في الاستثمار بالخدمات المصرفية التي يقدمها لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع إلى جانب تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيرة من البنوك.

وقال عشماوي تعليقا على افتتاح الفرع الجديد، إنّ الفرع مقام على مساحة 500 م2 تقريبا ويضم 4 طوابق، وهو الفرع الثالث بالمحافظة بعد فرع الاقصر وفرع المحاميد، موضحًا أنّ تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد فى الأقصر، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني.

104 أفرع لبنك ناصر على مستوى الجمهورية

وتابع أنّ بنك ناصر الاجتماعي ينفرد بانتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 104 إلى جانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية، فضلا عن البدء في استخدام سيارات فروع متنقلة، للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي والتيسير على العملاء.