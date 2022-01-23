«نور حياة» تجري 120 عملية مياه بيضاء وتصرف 460 نظارة طبية بـ«نصر النوبة»

الإهتمام بتوفير الرعاية المتكاملة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية هو ما تسعى دائماً أجهزة المحافظة لتنفيذه لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة للأسر الأكثر إحتياجاً بالمناطق النائية والمحرومة .. هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى أشار إلى أنه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر تم على مدار يومين تنظيم فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " نور حياة " لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين بالمجان وذلك داخل جمعية تنمية المجتمع بمدينة نصر النوبة حيث نجحت القافلة فى إجراء الكشف الطبى لنحو 1000 حالة ، بجانب إجراء عمليات المياه البيضاء لـ 120 حالة ، بجانب صرف 460 نظارة طبية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية التطوير والتنمية ، وقد أشاد اللواء أشرف عطية بدور صندوق تحيا مصر ، والقوات المسلحة المصرية لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية والتى تستهدف جميع المواطنين المستحقين فى مختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً على أن هناك تعاون مستمر ومتواصل مع صندوق تحيا مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى قطاعات العمل العام المختلفة على أرض المحافظة ، فضلاً عن توفير الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً إجتماعياً وصحياً ، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الإقتصادى للشباب والمرأة المعيلة وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى .