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«نور حياة» تجري 120 عملية مياه بيضاء وتصرف 460 نظارة طبية بـ«نصر النوبة»

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الوطن
10:59 ص | الأحد 23 يناير 2022
قافلة نور حياة

قافلة نور حياة

الإهتمام بتوفير الرعاية المتكاملة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية هو ما تسعى دائماً أجهزة المحافظة لتنفيذه لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة للأسر الأكثر إحتياجاً بالمناطق النائية والمحرومة .. هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى أشار إلى أنه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر تم على مدار يومين تنظيم فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " نور حياة " لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين بالمجان وذلك داخل جمعية تنمية المجتمع بمدينة نصر النوبة حيث نجحت القافلة فى إجراء الكشف الطبى لنحو 1000 حالة ، بجانب إجراء عمليات المياه البيضاء لـ 120 حالة ، بجانب صرف 460 نظارة طبية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية التطوير والتنمية ، وقد أشاد اللواء أشرف عطية بدور صندوق تحيا مصر ، والقوات المسلحة المصرية لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية والتى تستهدف جميع المواطنين المستحقين فى مختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً على أن هناك تعاون مستمر ومتواصل مع صندوق تحيا مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى قطاعات العمل العام المختلفة على أرض المحافظة ، فضلاً عن توفير الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً إجتماعياً وصحياً ، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الإقتصادى للشباب والمرأة المعيلة وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى .

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