ملفات على طاولة الأعلى للجامعات الحكومية غدًا في أسوان.. تعرف عليها

يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الدوري الأعلى للجامعات، غدًا السبت في جامعة أسوان، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية ومشاركة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور أيمن عاشور، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة، أبرزها امتحانات الفصل الدراسي الأول، وموقف التطعيمات ضد فيروس كورونا، ومدى استعدادات للجامعات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بوباء كورونا.

استعدادات المستشفيات الجامعية

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه مقرر متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكيد على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وبالأخص الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت المصادر، أنه جاري متابعة استعدادات الجامعات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، بجانب متابعة الخريطة الكاملة للأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى متابعة استعدادات المستشفيات الجامعية بمختلف القطاعات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة فيروس كورونا.

الجامعات حققت نسب متميزة في التطعيمات

وأوضحت المصادر، أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر أن تنتهي 3 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري ستنتهي عدد من الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات تتعلق بشأنها حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن الجامعات حققت نسب متميزة في التطعيمات لمختلف الكليات، لافتة إلى أن قرار منع دخول الطلاب الغير مطعمين للامتحانات ساهم في رفع نسب المطعمين بمختلف الكليات.