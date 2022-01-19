محافظ أسوان: إنشاء منطقة لوجستية ومدينة للجرانيت الفترة المقبلة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنَّ مدينة أسوان خلال الفترة الماضية شهدت إنشاء عدة مشروعات، تضمنت مدينة أسوان الجديدة التي تعتبر أحدث مدينة على مستوى الصعيد، إذ أنَّها من مدن الجيل الرابع، إلى جانب المحاور المرورية التي تربط بين غرب وشرق النيل مثل محور كلابشة، ومحور بديل لخزان أسوان الجاري إنشاءه.

أشرف عطية: أسوان تشهد ملحمة تنموية

وأضاف محافظ أسوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أسوان تشهد ملحمة تنموية، مشيرًا إلى المشروعات الزراعية في توشكى، والمشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية الموجودة في بحيرة ناصر، والمشروعات الخاصة بحياة كريمة والتي تهدف إلى النهوض بالقرى.

وأشار إلى أنَّه يجرى دراسة إنشاء منطقة لوجستية على مساحة كبيرة في منطقة «كركر»، غرب أسوان، إذ أنّه جرى عرض المشروع على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحصول على الموافقات النهائية للمشروع للبدء في أعمال الإنشاءات، مبينًا أنَّ المشروع يستهدف تصدير المنتجات المصرية إلى أفريقيا، مشيراً إلى أنَّ هناك دراسات لإنشاء مدينة الجرانيت التي ستضم جميع الصناعات الخاصة بالجرانيت لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها المدينة.