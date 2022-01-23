بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 13 في انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من العمال الزراعيين قرب مدينة التل الكبير.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام «6951 ر ل ب» على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، قرب قرية البعالوة.

انتقال سيارات الاسعاف

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بـ11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفيات التل الكبير المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث أسفر عن نقل 13 شخصا مصابين بكسور مختلفة ونزيف داخلي، بينهم شخصان إلى مستشفى التل الكبير، و11 آخرين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل جثامين المتوفيين، وهما حسن مصطفى نبيل، 45 عاماً، ومقيم بقرية أبو حماد التابعة لمحافظة الشرقية، ومحمد إسلام عبد الله، 9 سنوات، ومقيم بنفس العنوان، إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حمادة محمد فتحي، 27 عاماً، وسمير إسماعيل درويش، 27 عاما، وأحمد حسن مصطفى 45 عاماً، ويوسف محمد نجيب، 9 سنوات، ومحمد أحمد محمد، 31 عاماً، وأحمد خالد نجيب السيد، 19 عاماً، وخالد عطية نجيب، 40 عاماً، ومصطفى خالد عطية، 18 عاماً، وخالد عبد الستار زكي، 25 عاما، ورضا محمد حسين، 28 عاماً، وسعيد محمد نجيبن 53 سنة، ومحمد السيد محمود السيد، 35 عاماً، ومحمد عبد الستار زكي، 26 عاما.