بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى سوزوكي فان، أمام قرية الطيرية بطريق الخطاطبة التابع لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى وجاري عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من إبراهيم حمادة إبراهيم شعت، 19 سنة، مقيم في أبسوم الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه في كسر بالعمود الفقري، حمادة إبراهيم شعت 45 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فاطمة حمادة إبراهيم، 5 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم وكسر في الحوض، دعاء السيد عبد العزيز شعت، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجري نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.