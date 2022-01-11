إيرادات فيلم من أجل زيكو تقترب من 9 ملايين جنيه بعد 6 أيام من عرضه

حقق فيلم من أجل زيكو لمنة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية الأربعاء الماضي، وحصد إشادات العديد من الجمهور.

إيرادات فيلم من أجل زيكو

واحتل الفيلم المركز الثاني في إيرادات الأفلام على مدار الـ6 أيام الماضية، بعد فيلم الجريمة لأحمد عز الذي تصدر الإيرادات، وبلغت إيرادات فيلم من أجل زيكو أمس الإثنين 600,734 جنيه، حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم، ليبلغ إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 8,600,734 جنيه.

أبطال فيلم من أجل زيكو

فيلم من أجل زيكو تدور أحداثه في إطار كوميدي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، الطفل يوسف محمد، محمد محمود، وغيرهم من ضيوف الشرف.

أغنية الغزالة رايقة تقترب من 35 مليون مشاهدة خلال أسبوعين

ولم يقتصر النجاح الذي حققه الفيلم عند هذا الحد، بل حققت الأغنية الدعائية للفيلم «الغزالة رايقة» نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، واقتربت من تحقيق 35 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب خلال أسبوعين فقط من طرحها، والتي غناها الطفل محمد أسامة، بمشاركة كريم محمود عبدالعزيز.

كريم محمود عبدالعزيز يعلن إصابته بكوورنا

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال الفترة الماضية، أعلن أمس بطل العمل كريم محمود عبدالعزيز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «الغزالة إيجابية»، في إشارة منه إلى نتيجة المسحة.