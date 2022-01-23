شركات السياحة تحذر المواطنين من حجز برامج العمرة عن طريق السماسرة

حذر علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، المصريين الراغبين في أداء العمرة لهذا العام من التعامل مع السماسرة والوسطاء في حجز برامج العمرة، والتوجه مباشرة لشركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة والمنوط بها، وفقا للقانون تنظيم رحلات العمرة وذلك حتى لا يتعرضوا للنصب.

اختيار الشركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة

وأضاف علاء، لـ«الوطن»، أن الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام، وضعت العديد من الاشتراطات التي تمنع السماسرة والوسطاء من العمل بموسم العمرة، وتابع: «على المواطنين الراغبين في اداء العمرة الدخول على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة بعد غلق باب توثيق عقود وكالة العمرة يوم 25 من الشهر الجاري، ومعرفة الأسماء النهائية للشركات المنظمة للعمرة لهذا العام، واختيار أي منها لتنظيم رحلة العمرة الخاصة بهم».

الأسعار النهائية لبرامج العمرة لم تظهر حتى الآن

وأوضح أبوزينة، أنّه على الرغم من أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، فإن شركات السياحة غير قادرة على تحديد الأسعار النهائية للبرامج حتى الآن، مرجعا ذلك إلى عدم الإعلان عن بعض الرسوم التي تدخل ضمن تكاليف رحلة العمرة كقيمة وثيقة التأمين الصحي الإجباري على المعتمرين، فضلا عن رسوم الإجراءات الطبية الأخرى كإجراء تحليلين pcr، قبل السفر من مصر، وقبل العودة من الأراضى السعودية، إضافة إلى عدم إعلان شركات الطيران أسعار تذاكر العمرة حتى الآن.

وأشار إلى أنَّ من المتوقع الإعلان عن الرسوم كافة، قبل بداية الشهر المقبل. وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ الشركات وضعت أسعار تقديرية لبرامج العمرة لهذا العام وفقا لتوقعاتها عن قيمة الرسوم غير المعلنة حتى الآن.

وذكر أنّه وفقا للأسعار التقديرية الحالية، فإن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستتراوح ما بين 28 إلى 31 ألف جنيه، فيما ستتراوح أسعار برامج العمرة فئة 4 نجوم ما بين 37 ألفا و40 ألف جنيه، بينما ستبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم من 48 ألف جنيه.