غلق وتشميع 30 منشأة وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالصالحية والقرين وبلبيس والقنايات والعاشر من رمضان وكفر صقر وأولاد صقر وفاقوس، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 30 منشأة غذائية بدون ترخيص

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية في الشرقية أسفرت عن ضبط 30 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 4 منشآت غذائية بالصالحية، ومنشأة بالقرين، ومنشأتين ببلبيس، و3 منشآت بالقنايات، و12 منشأة بالعاشر، و3 منشآت بفاقوس، و5 منشآت بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 3 أطنان و827 كيلو جراما من المخللات والأسماك والأغذية المختلفة والعصائر والزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 179 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 112 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز شرطة الصالحية والقرين وبلبيس والقنايات وكفر صقر وأولاد صقر وفاقوس والحسينية والعاشر من رمضان.