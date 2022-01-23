هل يتغير موعد بداية الترم الثاني 2022 بسبب كورونا؟.. «التعليم» تجيب

مع زيادة عدد إصابات فيروس كورونا ومتحوّر أوميكرون المستجد، يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد بداية التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، متساءلين: «هل تمدد وزارة التعليم إجازة نصف العام بسبب كورونا أم لا؟».

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

19 فبراير.. بداية الترم الثاني 2022 لكل المراحل التعليمية

وقالت وزارة التعليم، إنَّه لا صحة لما يتردد عن مدّ إجازة نصف العام بسبب زيادة إصابات كورونا ومتحوّر أوميكرون، أو تغيير موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ الدراسة مستمرة في المدارس لرياض الأطفال والصفوف الأولي، على أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

مدة الدراسة ومواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني طبقاً للخريطة الزمنية وهي كالتالي:-

- مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول.

- 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في الفصل الدراس الثاني والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

- تعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو.

- تعقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو.