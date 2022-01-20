الخارجية تستقبل وفدين من سويسرا والدنمارك استعدادا لقمة المناخ COP27

في إطار التحضيرات الجارية للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، وحرص الشركاء الدوليين على التنسيق والتشاور مع مصر حول جميع موضوعات تغير المُناخ، استقبلت وزارة الخارجية أمس وفدا سويسريا برئاسة السفير فرانز زافير بيريز سفير سويسرا للمُناخ والبيئة، حيث عقَد لقاءات مع المسؤولين بإدارة المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة بحضور مسؤولي وزارة البيئة.

الداخلية تستقبل المبعوث الدانماركي لتغير المُناخ

وكانت وزارة الخارجية استقبلت أيضا في وقت سابق وفدا دانماركيا برئاسة السفير توماس أنكر كريستينسين المبعوث الدانماركي لتغير المُناخ، الذي أجرى كذلك مشاورات مع مسؤولي وزارتيّ الخارجية والبيئة المعنيين بملف المُناخ، تناولت تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المسؤوليّن السويسري والدانماركي حرصا عقب انتهاء المشاورات على الالتقاء بوزير الخارجية سامح شكري، حيث قدما التهنئة إليه على توليه مهام رئاسة الدورة المقبلة للمؤتمر، مؤكدين تطلعهما إلى التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة القادمة على نحو يضمن نجاح المؤتمر وخروجه بنتائج إيجابية تصب في صالح الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ.

شكري: نتطلع إلى تحويل تعهدات الدول حول المُناخ إلى واقع ملموس

وأكد شكري من جانبه على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر، معربا عن التطلع إلى أن تمثل هذه الدورة خطوة مهمة على صعيد تحويل تعهدات الدول حول المُناخ إلى واقع ملموس على الأرض، بجانب ضرورة إيلاء مسألة تمويل المُناخ الموجه للدول النامية الأهمية اللازمة.