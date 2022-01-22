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محمود مسلم

وزير الخارجية يتوجه إلى عُمان لترؤس الجانب المصري في اللجنة المشتركة

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الوطن
10:16 ص | السبت 22 يناير 2022
وزير الخارجية

وزير الخارجية

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، 22 يناير 2022 إلى العاصمة العُمانية مسقط لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي ستنعقد أعمالها خلال يومي 22 و23 يناير 2022.

شكري يلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الزيارة

ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما سيشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك.

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