وزير الخارجية يشيد بانتظام انعقاد مجلس الأعمال المصري العماني المُشترك

دعا سامح شكري وزير الخارجية، القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين، إلى تعزيز وزيادة وجودهم في السوق المصرية، وتعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، التي توفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، خاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشاد «شكري» خلال مشاركته اليوم، في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمُان قيس اليوسف، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين، بانتظام وتيرة انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه في عام 2019، بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين.

زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير نوه في كلمته بالدور الفاعل الذي اضطلع به المجلس خلال الفترة الماضية، في دعم مساعي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفي استشراف فرص التعاون المتاحة في المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بميزة نسبية سعيًا نحو الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو الذي يعكس القدرات الحقيقية لهما، ويتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي طالما جمعتهما.

شكري يطلب من المجلس دعم جهود دفع قاطرة التنمية في البلدين

وأضاف «حافظ» أن وزير الخارجية، أعرب عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتيّ البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة ودفع مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان.