أحمد فهمي عن دور منى زكي في «أصحاب ولا أعز»: «مش هيقلل من قيمتها»

علق الفنان أحمد فهمي، على الانتقادات الموجهة لفريق عمل فيلم «أصحاب ولا أعز»، وعلى رأسهم الفنانة منى زكي، قائلا: «الهجوم على الفيلم لم يقلل أو يزود من قيمة منى زكي الفنية».

«فهمي»: «بستغرب من الناس اللي بتنتقد الفيلم أخلاقيا»

وأكد «فهمي»، في منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه مازال لم يشاهد الفيلم حتى الآن، ولكنه متعجب من انتقاد الجمهور للعمل ولمنى زكي من منطلق أخلاقي، على الرغم من دعمهم للفنان العالمي رامي مالك بعد حصوله على الأوسكار.

أحمد فهمي يدعم منى زكي: «مافيش فيلم هيقلل من قيمتها الفنية»

ودافع الفنان أحمد فهمي، عن منشوره الذي اختار أن يكون مسموحًا برؤيته فقط لـ«الأصدقاء»، عن الفنانة منى زكي، بعد الهجوم الذي شنه المتابعون عليها منذ أول أمس، بعد إطلاق فيلم «أصحاب ولا اعز».

وأوضح الفنان أحمد فهمي، أنه مازال لم يشاهد فيلم «أصحاب ولا أعز»، حتى الآن، لكنه يجد أن الهجوم على الفيلم زائد عن الحد، وعنون منشوره بـ«عقدة الخواجة». وتابع أحمد فهمي: «أنا مشفتش فيلم أصحاب ولا أعز لسه.. يمكن أشوفه ويعجبني أو ميعجبنيش فنيا».

«فهمي»: متعجب من التناقض «اللي سقف لـ مالك فخر مصر.. يهاجم منى»

وأوضح الفنان أحمد فهمي، أنه متعجب من التناقض لدى الجمهور، الذي دعم رامي مالك، وهو ذاته الذي هاجم منى زكي، قائلا: «لكن اللي بستغربوا كم الناس اللي بتنتقد أخلاقيا.. وبيقولوا دا ضد أخلاقيات مجتمعنا.. هما دول نفس الناس اللي صقفوا لرامي مالك أما خد أوسكار وقالوا ابننا وفخر مصر رغم إن الفيلم كله كان ضد أخلاقيات مجتمعنا اللي هو أصلا مثالي الحمد لله». مختتما: «ملحوظة أنا متأكد أن الفيلم هيعجبني».