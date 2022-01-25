 5 أطعمة غنية بالماغنيسيوم ضرورية لمحاربة السرطان.. منها المكسرات

يرتبط نقص المغنيسيوم بمجموعة متنوعة من الأمراض، مثل الالتهابات والسرطان، نشرت دراسة جديدة لباحثين من جامعة بازل بسويسرا أن مستوى المغنيسيوم في الدم عامل مهم في مكافحة السرطان، ذكر الباحثون أن الخلايا التائية تحتاج إلى كمية كافية من المغنيسيوم لتعمل بكفاءة، وفقا لموقع «thehealthsite».

وأوضحت الدراسة، أن الخلايا التائية يمكنها القضاء على الخلايا غير الطبيعية أو المصابة بكفاءة فقط في بيئة غنية بالمغنيسيوم، وأن العلاجات المناعية كانت أقل فعالية في المرضى الذين يعانون من نقص مستويات المغنيسيوم في دمائهم.

أهمية تناول المغنيسيوم اليومي

القيمة الغذائية الموصى به من المغنيسيوم هو 400-420 مجم يوميا للرجال البالغين و310-320 مجم يوميا للنساء البالغات، في حين أن المغنيسيوم الموجود في الطعام ليس ضارًا ولا يحتاج إلى أن يكون محدودًا، إلا أنه لا ينبغي تناول المغنيسيوم الموجود في المكملات الغذائية والأدوية فوق الحد الأقصى.

بذور

تحتوي بذور اليقطين، على كميات عالية من المغنيسيوم، من بذور اليقطين على 150 مجم مغنيسيوم، وهو ما يمثل 37 في المائة من RDI، بالإضافة إلى ذلك ، فإن البذور غنية بمضادات الأكسدة والحديد والدهون الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

المكسرات

يحتوي اللوز والكاجو والجوز على نسبة عالية من المغنيسيوم بشكل خاص، تحتوي الكاجو على «28 جرام» من المغنيسيوم ، اللوز المحمص الجاف تحتوي 80 مجم من المغنسيوم.

البقوليات

البقوليات التي تشمل العدس والفول والحمص والبازلاء وفول الصويا هي مصادر غنية بالمغنيسيوم، من كوب واحد من الفاصوليا السوداء المطبوخة، يمكن الحصول على 120 ملي جرام من المغنيسيوم .

خضار ورقية

العديد من الخضر الورقية بما في ذلك اللفت، والسبانخ، والكرنب، واللفت ، وخضر الخردل مليئة بالمغنيسيوم. كوب واحد من السبانخ المطبوخ يحتوي على 157 ملجم من المغنيسيوم.

الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة هي طعام آخر غني بالمغنيسيوم، حيث تحتوي على 64 مجم، تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تتلف خلاياك وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض.