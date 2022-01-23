أطباء: العزلة الاجتماعية تؤدي إلى فقدان الأسنان بمعدل أسرع عند المسنين

أثار الأطباء مخاوف بشأن التأثير الصحي السلبي للعزلة الاجتماعية خلال جائحة كورونا، مؤكدين على أهمية تحسين الاتصال الرقمي، وأدت قيود كورونا، للبقاء في المنزل والحجر الصحي وتوصيات التباعد الاجتماعي، إلى تفاقم مشكلة قائمة بالفعل من العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة بين كبار السن، ارتبطت العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة بأمراض القلب واضطرابات الصحة العقلية والتدهور المعرفي والوفاة المبكرة، وفقا لموقع «thehealthsite».

الروابط الاجتماعية تحافظ على صحة كبار السن

ونشرت دراسة جديدة في جامعة نيويورك أن العزلة الاجتماعية لدى كبار السن مرتبطة بفقدان الأسنان بشكل أسرع، وفقا لما تم ملاحظته في طب الأسنان المجتمعي وعلم الأوبئة الفموي، أكد الباحثون على أن الحفاظ على الروابط الاجتماعية وتحسينها قد يفيد صحة الفم لدى كبار السن.

العزلة الاجتماعية وفقدان الأسنان

قال الباحثون إن كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عاما لديهم أقل من 23 سنًا في المتوسط ​​و4.5 % من هذه الفئة العمرية فقدوا جميع أسنانهم، ولفهم سبب فقدان الأسنان لدى كبار السن، حلل الباحثون بيانات المسح لطول العمر الصحي الذي شمل 4268 بالغًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، بينما كان 27.5% من المشاركين في الدراسة معزولين اجتماعيا.

أفاد البحث أن 26.5% بأنهم شعروا بالوحدة، وجدوا مستويات أعلى من العزلة الاجتماعية بين كبار السن مرتبطة بامتلاك عدد أقل من الأسنان وفقدان الأسنان بسرعة أكبر بمرور الوقت، حتى عند التحكم في عوامل أخرى مثل نظافة الفم والحالة الصحية والتدخين والشرب والوحدة.

كيف تؤدي العزلة الاجتماعية إلى فقدان الأسنان؟

يميل كبار السن المعزولون اجتماعيًا إلى أن يكونوا أقل انخراطًا في السلوكيات الاجتماعية والمعززة للصحة مثل النشاط البدني، أوضح مؤلف الدراسة الكبير باي وو، أستاذ العميد في الصحة العالمية في جامعة نيويورك مايرز، أن هذا قد يؤثر سلبًا على الأداء العام ونظافة الفم، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الالتهاب الأسنان، لكن لم يجدوا أي ارتباط بين الشعور بالوحدة ومعدل فقدان الأسنان لدى كبار السن.

وأضاف أن العزلة الاجتماعية قد تؤدي إلى نقص الدعم الذي يمكن أن يؤثر على السلوكيات الصحية، لكن كبار السن الذين يشعرون بالوحدة قد لا يزال لديهم شبكات اجتماعية يمكن أن تساعدهم لمواكبة السلوكيات الصحية.

العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر فقدان الأسنان

أمراض اللثة والتدخين وعدم الحصول على رعاية الأسنان والأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب هي عوامل خطر أخرى لفقدان الأسنان، أبرز باحثو جامعة نيويورك أن الأسنان المفقودة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية حياة الفرد، مما يؤثر على التغذية والكلام واحترام الذات.