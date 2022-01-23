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الغندور يستأنف على حكم تعويضه نصف مليون جنيه من عبدالناصر زيدان: «عايز 10»

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بسمة عبد الستار
02:48 م | الأحد 23 يناير 2022
خالد الغندور

خالد الغندور

تقدم المستشار هيثم عباس، وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور باستئناف على الحكم الصادر لصالح موكله بتعويضه نصف مليون جنيه من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان.

وطالب «عباس» أمام مستأنف الاقتصادية بتعويض 10 ملايين بدلا من نصف مليون جنيه، وتحدد جلسة 19 فبراير لنظر الاستئناف.

كان «الغندور» طالب في دعواه تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديو على صفحته بموقع «فيس بوك» بها صور كرتونية لـ«الغندور» ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.

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