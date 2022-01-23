إصابة 5 أشخاص في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح، اليوم الأحد، في حادث مروري ناتج عن انقلاب توك توك بمدخل مدينة الغربي قرب قرية السبخاية بطريق بني سويف الفيوم، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن اغلب الإصابات تتراوح بين كدمات وجروح.

انقلاب «توك توك» بمدخل مدينة ناصر الغربي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب «توك توك»، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية.

اسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم محمود عبدالله حسن، 21 سنة، مقيم في مدينة ناصر، ومصاب جروح و كدمات، وعبود شحاتة صابر، 6 سنوات، مقيم في ناصر، طفل، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وسنية محمد فرج، 60 سنة، ومقيم في ناصر، ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وحليمة فوزى عبود، 25 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذارع الأيسر، وهاني سيد مصطفى، 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.