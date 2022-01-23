لكزس NX الجديدة 2022 تدخل في «إنقاذ القمر»

تلعب لكزس دورًا مثيرًا آخر كشريك السيارات الرسمي لشركة Lionsgate في الفيلم الملحمي الجديد لكارثة الخيال العلمي، «Moonfall» للمخرج العالمي الشهير Roland Emmerich، والذي يبدأ عرضه في 4 فبراير 2022.

تلعب سيارة لكزس، «إن إكس كروس أوفر» الفاخرة الجديدة كليًا 2022 دورًا محوريًا في الجهد البطولي لإعادة النظام إلى مدار القمر في مهمة لإنقاذ العالم.

بدأت الحملة التسويقية لـ Lexus x Moonfall إعلانا تجاريا مشتركا مدته 30 ثانية بعنوان Enjoy the Ride ، يعرض NX في لقطات عالية الحركة من الفيلم.

قال فيناي شاهاني، نائب الرئيس للتسويق في لكزس: «تمثل NX الجديدة كليًا مستقبل علامة لكزس التجارية، وتبشر بالمستوى التالي من الفخامة، ويعد تصميم NX الجريء والتكنولوجيا البديهية والشعور بالقيادة المتصلة تجعلها الشريك المثالي لمغامرة ملحمية».

علامة لكزس التجارية ظهرت في الفيلم

ظهرت علامة لكزس التجارية بشكل بارز في جميع أنحاء الفيلم، ويقود سيارة NX الجديدة كليًا شخصية تشارلي بلامر، سوني هاربر، في مشهد عالي الحركة مدته ثلاث دقائق.

تظهر سيارة لكزس GX 460 الفاخرة متعددة الاستخدامات على أنها السيارة الحكومية المستخدمة لنقل شخصية هالي بيري.

وسيتم الترويج لحملة Lexus x Moonfall، عبر قنوات الفيديو والقنوات الرقمية والاجتماعية، تشمل الشراكات الإعلامية.

ويعتبر شغف لكزس بالتصميم الشجاع والتكنولوجيا المبتكرة والأداء المبهج يمكّن العلامة التجارية من خلق تجارب مذهلة لعملائها.

بدأت لكزس رحلتها في عام 1989 بسيارتين سيدان فاخرتين منذ ذلك الحين، طورت لكزس مجموعتها لتلبية احتياجات العملاء الفخامة العالميين في أكثر من 90 دولة.

وفي الولايات المتحدة ، تُباع سيارات لكزس من خلال 243 تاجرًا يقدمون مجموعة كاملة من السيارات الفاخرة، كما تعد لكزس رائدة السيارات الهجينة الفاخرة، وتقدم لكزس أيضًا ثمانية طرازات F SPORT.