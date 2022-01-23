حكم قضائي بإدراج عماد النشار بقائمة مرشحي انتخابات اتحاد الكتاب بالمنيا

قضت محكمة القشاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيلاً عن السيناريست عماد النشار، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال عضوية المدعى من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح «النشار» وإدراجه ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا، المقرر إجراؤها يـوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يناير 2022.

إلزام النقابة الفرعية بمصروفات الدعوى

وألزمت المحكمة، النقابة، بمصروفات الشـق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إنه وعن ركن الاستعجال في القرار المطعون فيه، فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، لا سيما وأن الجمعية العمومية لنقابة اتحاد الكتاب مقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 2022/1/28، وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراج اسمه بقائمة المرشحين بعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا، على أن يجري تنفيذ الحكم يموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقاً لحكم المادة (286) من قانون المرافعات، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات».