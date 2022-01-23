غرفة السياحة: زيادة عدد الشركات العاملة مع الوكيل السعودي بالعمرة لـ 7

وافقت وزارة الحج والعمرة السعودية على زيادة عدد الشركات السياحية المصرية المسموح لكل وكيل سعودى بالتعاقد معها خلال موسم العمرة الجارى إلى 7 شركات بدلا من القرار السابق المحدد بـ 5 شركات سياحة فقط.

وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية لأنشطة الحج والعمرة، نجحت في إقناع وزارة الحج والعمرة السعودية بالموافقة على زيادة العدد، ما يتيح الفرصة أمام جموع شركات السياحة المصرية للعمل في العمرة.

إتاحة فرصة أكبر للشركات للعمل بالعمرة

وأضاف خلال الكتاب الدورى رقم «24» لسنة 2022 الذي تم تعميمه اليوم على كل الشركات السياحية تحت شعار «مهم جدا وعاجل»، أن زيادة أعداد شركات السياحة المصرية المسموح للوكيل السعودي بالعمل معها، يأتي تتويجا للجهود المضنية المبذولة من غرفة شركات السياحة لحماية ورعاية مصالح الشركات السياحية وإتاحة الفرصة لجميع الشركات للعمل في موسم العمرة للموسم الحالي.

السماح للشركات بالتسجيل على بوابة العمرة بدون وكيل سعودي

وأشار إلى أن الغرفة سمحت في وقت سابق لشركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة لهذا العام بالتسجيل على البوابة المصرية للعمرة وذلك دون انتظار توافر وكيل سعودى للعمل في العمرة، طالما أنه توافر لديها كل الاشتراطات الواردة بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة.

وأوضح أن غرفة شركات السياحة ستعمل على إيجاد وكيل سعودي يعمل مع الشركات التى ليست لها وكيل، لافتا إلى أن عملية إيجاد وكيل سعودي تتعاقد معه الشركات المصرية غير مرتبط بموعد غلق باب توثيق العمرة للموسم الحالي الذي يحل يوم 25 يناير الجاري، مشددا على ضرورة أن تكون الشركة التي سيتم إيجاد وكيل سعودي للتعاقد معها مسجلة على البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن الغرفة تبذل قصارى جهدها حاليا لحل الأزمة التي تواجه الشركات السياحية غير القادرة على التعاقد مع وكيل سعودي للعمل في العمرة.

يشار إلى أن شركات السياحة المصرية كانت تواجه مشكلة في التعاقد مع وكلاء العمرة السعوديين بسبب قلة عددهم، فضلا عن قصر عدد الشركات المسموح للوكيل السعودى بالعمل معها لـ 5 شركات سياحة فقط.