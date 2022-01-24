برج الثور حظك اليوم الاثنين 24-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. استغل حماسك

حظك اليوم برج الثور ليس الأفضل، فعلى مواليد هذا البرج الاهتمام جيدا بمشاعر الأحباب والأصدقاء، وعدم المغامرة بفعل أشياء قد تجعله يخسر من يحب، أما على الصعيد الصحي والمهني، فهناك أنباء سارة في انتظاره بحسب توقعات عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، والتي تنصح مواليد هذا البرج بمواصلة السعي، عليهم أن لا يستجيبوا للضغوط وأن يعملوا بحماس لكي يكسبوا كل التأييد.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي

على مواليد برج الثور عدم الاستسلام للضغوط، هذه هي نصيحة حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، عليك أن تستغل وجود القمر في منزلك السادس، وهو الأمر الذي يدفعك إلى العمل بحماس ونشاط، والتركيز أكثر نحو تحقيق ما تسعى لتحقيقه، والأهم من ذلك هو كسب التأييد الذي تريده في هذه الفترة من الأشخاص المحيطين بك، لا تضيع الفرصة ولا تستسلم للضغوط عليك مقاومة المشكلات والتغلب على كل المعوقات التي قد تواجهك في هذه الفترة، والطريق لتحقيق ذلك هو التركيز بشدة والسعي بحماس والإصرار على التغلب على العقبات، ثم الحصول على التأييد اللازم لتحقيق ما ترغب في تحقيقه منذ فترة طويلة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي والاجتماعي

تحذير يجب الانتباه له جيدا، هذه هي الرسالة المهمة في حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فعلى مواليد هذا البرج الانتباه جيدا لمشاعر الأحباب والأصدقاء والمحيطين بهم على مدار اليوم، فالشمس والعطار معاكسان في البرج، ما ينذر بحدوث بعض المشكلات أو الأمور غير المتوقعة على صعيد العلاقات العاطفية أو الاجتماعية، عليك المحافظة على ما حققته من تقدم في علاقاتك مع المحيطين بك، ولا تتسرع أو تتفوه بكلمات قد تسبب لك ندما وتجعلك تخسر أشخاصا كانوا بمثابة أصدقاء حقيقين لك، أو أشخاصا كانوا يكنون لك الحب والتقدير، تعامل بهدوء وحذر مع الآخرين خلال ساعات اليوم حتى لا تندم.

الأبراج المتوافقة مع برج الثور عاطفيا

هناك بعض الأبراج المتوافقة مع برج الثور عاطفيا، لكن ربما الأفضل دائما لمواليد برج الثور هو الارتباط بنفس مواليد برجهم، حيث يميلون دائما إلى التعلق بالأشخاص الذين يشبهونهم في طريقة التفكير، هذا يساعدهم على تحقيق أهدافهم، العلاقة بين مواليد برج الثور والجدي أيضًا تكون جيدة فالاثنين يشتركان في كثير من الصفات منها حب المغامرة وتقدير الأشياء الثمينة، يتوافق برج الثور عاطفيا واجتماعيا أيضًا مع مواليد برج السرطان، فهما يشتركان في جوانب رومانسية عديدة وحبهما الزائد للاهتمام والاستقرار.

برج الثور حظك اليوم 2022

خلال الفترة المقبلة سيكون مواليد برج الثور يميلون إلى الاستقلالية لذا ينصحهم خبراء الفلك وعلم الأبراج بعدم التسرع والتأني قبل اتخاذ القرار، وعلى الصعيد المهني والمالي قد تعرض مواليد برج الثور لبعض الضغوط والمتاعب، لذلك عليهم الانتباه جيدا لحقوقهم والسعي نحو الحصول عليها وعدم التنازل عنها بسهولة، كما على مواليد هذا البرج الاجتهاد أكثر في إصلاح العلاقات المتوترة ومحاولة فهم وجهة نظر الطرف الآخر.