حظك اليوم برج الثور الأربعاء 19-01-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، يحافظ على علاقته مع أصدقائه بشكل كبير، مما يجعل لديه عدد كبير من الأصدقاء، يثقون به ويحبونه، إذ أنه يحافظ على الأسرار وكتوم، كما أنه يتسم بالكرم والإخلاص في حياته، كما أنه مجتهد لأبعد حد، فهو لا يتوقف عن عمله حتى ينهي مهمته بنجاح، كما أنه يمتلك قوة ملاحظة في حياته.

حظك اليوم برج الثور مهنيا وعائليا

يجب أن تعالج أخطائك فاليوم يطالبك بمعالجة الأخطاء، فيجب أن تحاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون، وتصلح من أخطائك وفق توقعات حظك اليوم من خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الضغوط تحيط بك من المحيطين حولك، فهذا الوضع المعاكس يجعلك تميل للعصبية، يجب أن تتسم بالهدوء لتجنب خسارة الأصدقاء الأقرب لك، وفق توقعات برج الثور.

مشاهير برج الثور

وأبرز مشاهير برج الثور، مريام فارس وأصالة وفيفي عبده وعادل إمام ومجد القاسم، والراحل نور الشريف، ولاعب كرة القدم بيكهام.