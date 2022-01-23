الصحة تكشف أسباب متلازمة ضيق التنفس الحاد بعد كورونا.. وتحذر أصحاب الأمراض المزمنة

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن أسباب متلازمة ضيق التنفس الحاد التي تصيب الأشخاص المصابين بعدوى كورونا عقب التعافي من عدوى الفيروس ومتحوراته.

أعراض الإصابة بمتلازمة ضيق التنفس

وأضاف حاتم في تصريحات له عبر موقع وزارة الصحة، أنّ متلازمة ضيق التنفس عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تتجمع مع بعضها البعض نتيجة عدة أسباب، فهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى متلازمة ضيق التنفس الحاد، التي تبدأ بنزلة فيروسية، ثم تتحول لمجموعة أعراضها يصاحبها نهجان شديد بعد أي مجهود، وبعد ذلك يكون دون مجهود.

تليف الرئة من أسباب متلازمة ضيق التنفس

وتابع وزير الصحة الأسبق، أنّ الأعراض المصاحبة للمتلازمة تتمثل في ضيق التنفس الحاد، وتكون شديدة ولا تستمر طويلا، وتكون مزمنة حال تليّف الرئة.

ضرورة الفحص الطبي بعد الشفاء من كورونا

وأكد حاتم، أنّ المصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، عليهم الذهاب للطبيب لإجراء الفحوصات الطبية، للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أخرى على المدى البعيد قد تسببها كورونا لهذه الفئة.

أهمية الحصول على اللقاح للوقاية من العدوى

وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أهمية الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا من خلال الحصول على اللقاح، والالتزام التام بالتدابير الوقائية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.