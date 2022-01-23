مريم: «بحارب السرطان علشان أطلع دكتورة».. ووالدها: نفسها في كرسي متحرك

بعيون حالمة بالمستقبل، تتطلع الصغيرة نحو غد أفضل، «نفسي أطلع دكتورة وأعالج كل الناس التعبانة ببلاش، مش عاوزة أشوف حد تعبان، وعندي أمل في ربنا إني هبقى كويسة»، كلمات بدأت بها مريم أبو العطا سليم، إحدى الأطفال الذين يتم علاجهم بمستشفى شفا الأورمان، والتي لم تكمل عامها الثاني عشر، حديثها لـ«الوطن».

موقف إنساني من وزيرة التضامن مع الطفلة «مريم»

وكشفت «مريم» عن موقف أسعدها مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحة أنها طلبت بأخذ صورة معها، خلال افتتاحها مستشفى شفاء الأورمان وعلى الفور، وافقت، قائلة: «الوزيرة قالت لي فرجيني صورتي معاكي، وصورتني كمان».

تتعالج من مرض السرطان منذ أكثر من عام

وأضافت «مريم»، من مستشفى شفا الأورمان، أنها تتعالج من مرض السرطان منذ أكثر من عام، وعلى الرغم من مرضها إلا أنها تصر على مذاكرة دروسها حتى تصبح طبيبة مثل الدكتور محمود الذي يعالجها داخل المستشفى.

طلبت من وزيرة التضامن التصوير معها

من جانبه، قال «أبو العطا» والد الطفلة مريم، إنه خلال افتتاح وزيرة التضامن لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، أمس، طلبت منها مريم التصوير معها، مشيرا إلى أن مريم تعاني من ورم في عظام الحوض منذ أكثر من سنتين.

والد مريم: نواجه مشقة في ذهابها للمدرسة

ولفت «أبو العطا» والد الطفلة «مريم» إلى أنه بالرغم من إصرار مريم على التعليم، إلا أننا نواجه مشقة في ذهابها للمدرسة، خاصة أن المدرسة بعيدة عن المنزل، وتحتاج إلى كرسي متحرك، قائلا: «أنا شغال أرزقي في الزراعة وعندي بنتين وولد، ومش هقدر أوديها المدرسة كل يوم».

وأكد أنه يقيم في قرية الفارسية بمركز إسنا، وأن المدرسة الملتحقة بها ابنته تبعد عن المنزل حوالي نصف كيلو، ولا تستطيع «مريم» الذهاب يوميًا وتحتاج إلى توك توك ينقلها يوميًا، موضحا أن ظروفه لا تسمح بذلك.