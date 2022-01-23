شكل أسئلة الكيمياء للصف الأول الثانوي قبل امتحان الغد: 50% للفهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكل أسئلة امتحان الكيمياء الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي غداً الإثنين، والضوابط العامة للورقة الامتحانية، والمواصفات الفنية للامتحان والذي أعدها المركز القومي للامتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان الكيمياء يتضمن 50% لمستويات الفهم بإجمالي 10 درجات، و40% لمستويات المعرفية «تطبيق» بإجمالي 8 درجات، و10% للمستويات العليا بإجمالي درجتين، بمجموع 20 درجة.

الأسئلة تغطي مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين الطلاب

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات وضوابط الورقة الامتحانية لامتحان مادة الكيمياء لطلاب أولي ثانوي وهي كالتالي:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط – نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان «مزيد من المعرفة».

الأسئلة المقالية تتضمن المقارنة والتفسير والشرح

- الأسئلة الموضوعية تشمل الاختيار من متعدد بنسبة 70% من درجة الاختيار بما يعادل (14) درجة للصف الأول الثانوي، (21) درجة للصف الثاني الثانوي.

- الأسئلة المقالية من نوع المقال القصير وتشمل: (الشرح الوصف - التفسير -التسبيب - ماذا يحدث لو - التوضيح – المقارنة - التصنيف)، بنسبة 30% من درجة الاختيار بما يعادل (6) درجات للصف الأول الثانوي، (9) درجات للصف الثاني الثانوي.