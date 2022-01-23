«التعليم» تحدد مدة إجازة نصف العام لكل المراحل الدراسية.. تبدأ 5 فبراير

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدة إجازة نصف العام لكل المراحل الدراسية التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم 5 فبراير المقبل عقب انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، وامتحانات الشهادة الإعدادية التي تُعقد ورقياً على مستوى كل مديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

أسبوعان مدة إجازة نصف العام لكل الفصول الدراسية

وأضافت وزارة التعليم، في بيان لها، أنَّ مدة إجازة نصف العام لكل المراحل الدراسية أسبوعين، إذ تستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 فبراير المقبل، مؤكّدة أنَّ جميع المنصات التعليمية تستمر في بث حصص تعليمية مكثفة خلال فترة الإجازة حتى يمكن للطلاب الاستفادة منها والاطلاع على مقررات دراسية تفيدهم في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي انتهت يوم 20 يناير الجاري، أما امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي في محافظة الجيزة تجرى حالياً في محافظة القاهرة، لافتة إلى أنَّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بدأت أمس لطلاب «أولى ثانوي».

مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 97 يوماً

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 97 يوماً وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، لافتة إلى أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ستكون منتظمة في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم الفصول المدرسية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.

«شوقي»: امتحانات ثانية ثانوي نقل عادية

وفي سياق منفصل، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية ورقياً في المدارس بعد أن تم وضعه من قبل الموجهين الأوائل طبقاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والذي شدد على ضرورة الحفاظ على سرية الامتحانات وعقدها على مستوى المدرسة لأنها امتحانات نقل عادية والهدف الأساسي منها هو قياس فهم الطالب لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي.