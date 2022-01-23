محافظ جنوب سيناء: نسعى لتنشيط الحركة السياحية مع إسبانيا وأستراليا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه يسعي إلى فتح أسواق جديدة في مجال السياحة مع كافة الدول بالتنسيق مع وزارة السياحة، موضحا أن القيادة السياسية مازالت تقدم الدعم اللازم للقطاع السياحي، الذي بدأ يتعافى.

وأوضح المحافظ، أنه شارك الأسبوع الماضي، في افتتاح المعرض الدولي للسياحة والسفر «الفيتور - Fitur» في دورته الثانية والأربعين بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، في الفترة من 19 حتى 23 يناير الجاري، بهدف دعم القطاع السياحي، وتنشيط الحركة السياحية بين شرم الشيخ والعواصم العالمية.

السياحة الأسترالية

قال اللواء خالد فودة، إنه التقى جلين مايلز، سفير أستراليا بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، حيث جرى مناقشة تنشيط الحركة السياحية الوافدة من دولة أستراليا إلى شرم الشيخ وكافة المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ على أن شرم الشيخ آمنة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن المدينة نجحت في استضافة حدث عالمي مطلع هذا الشهر، وهو منتدى شباب العالم.

وقال السفير الأسترالي في مصر، إن شرم الشيخ تعتبر من أهم المقاصد السياحية العالمية، وأن الحركة السياحية متأثرة حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أنه يتطلع للعمل بالتعاون مع المحافظة في زيادة أعداد السائحين الأستراليين، لزيارة المدن السياحية بجنوب سيناء، وبالأخص شرم الشيخ.

تطوير مدينة شرم الشيخ

وأكد جلين مايلز، سفير أستراليا بالقاهرة، على أن هناك جهد كبير بُذل من أجل تطوير شرم الشيخ، مبديا إعجابه بما وصلت إليه شرم الشيخ من مكانة عالمية، وهنأ المحافظ على نجاح منتدى شباب العالم، والذي أقيمت فعالياته هذا الشهر، رغم التحديات العالمية الكبرى بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإقبال الكبير من دول العالم يمثل شهادة نجاح للإرادة المصرية، وأثبت للعالم أن مصر واحة الأمن والأمان بالمنطقة.

وأشار السفير الأسترالي إلى ثقته وثقة العالم كله في نجاح مؤتمر التغيرات المناخية، الذي سيقام على أرض شرم الشيخ نهاية العام الجاري.

ورحب المحافظ بهذه الزيارة، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر وأستراليا، مشيرا إلى أن شرم الشرح ترحب دائما بكافة زائريها من مختلف الجنسيات، وتمنى تطوير نمو التنشيط السياحي بين الجانبين، وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة للسفير إضافة لبعض الهدايا التذكارية تقديرا له.