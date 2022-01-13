السيسي يطلق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية في شرم الشيخ

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، في ختام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، وتأتي فكرة تصميم النصب التذكاري باستلهام المساقط الرأسية للمجموعة النجمية كدلالة ورمزية لاتصال السماء بالأرض على أرض سيناء.

إطلاق نصب تذكاري

كما شهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن تصميم النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.

وجاء في الفيلم أن النصب التذكاري لإحياء الإنسانية يتكون من 7 جولات مستوحاة من الأعمدة السبعة التي تناغمت واختلطت على أرض مصر، وكانت البداية في 2018 بهدية من مصر للعالم والإنسانية، متحف مفتوح تزينه قلوب منحوتة تمثل ثقافات وبلدان العالم ساهم فيها مختلف الجنسيات.

وتابع الفيلم التسجيلي: «النصب التذكاري يتكون أيضًا من قوس الإنسانية حتى لا ننسى ضحايا الإرهاب وتخليدا لذكراهم، لخلق عالم فيه الأمان والوحدة والسلام».