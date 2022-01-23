«نقل النواب» توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع تنفيذ كوبري طهطا

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب دائرة طهطا وجهينة وطما بسوهاج، بشأن الحاجة الضرورية لإنشاء الكوبري الرابط بين مدينة طهطا غرباً وقرية الخذندارية شرقاً، وذلك لخدمة المواطنين.

تنفيذ كوبري في طهطا

واستعرض النائب مصطفى سالم طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع كوبري يربط بين مدينة طهطا غربا وقرية الخذندارية شرقا رغم أهمية هذا المشروع لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح «سالم» أن قرية الخذندارية يقيم بها أكثر من 20 ألف نسمة يتعرضون بشكل يومي لمخاطر عديدة ومتاعب دائمة بسبب استخدامهم لعبارة نهرية متكررة الأعطال والحوادث وعليها ازدحام شديد وتنقطع عنهم سبل الحياة بعد توقف العمل بها آخر النهار يوميا.

وأشار «سالم» إلى أنه كان قد تقدم بطلب لوزارة التخطيط لإنشاء الكوبري في 13 نوفمبر 2018، وتم مخاطبة محافظة سوهاج عن طريق الوزارة في 4 يوليو 2019 بإنشاء الكوبري وإدراجه ضمن مشروعات المكون المحلى لبرنامج التنمية المحلية، موضحًا أن وزارة التخطيط خاطبت محافظة سوهاج أيضا بملحق في 1 أغسطس 2019، وجرى تجديد الطلب مرة أخرى في 17 يونيه 2021 مقدم منه وزملائه النائب إبراهيم خليفة والنائب نشأت فؤاد.

كما خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة محافظة سوهاج في ذات الموضوع في 2 أغسطس 2021 لإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء الكوبري تمهيدا لسرعة البدء في تنفيذه بخطة العام المالي الحالي.

وتابع مصطفى سالم: «كما أفادت محافظة سوهاج في ردها على وزارة التخطيط والمتابعة بأن المشروع من المشروعات التي لا يمولها برنامج تنمية الصعيد ولم تقم بإعداد المقايسة والتصميمات اللازمة لذلك».

وأكد النائب مصطفى سالم، أهمية إدراج هذا المشروع الحيوي وتنفيذه عن طريق إحدى وزارات النقل أو التنمية المحلية أو الري والموارد المالية للتيسير على المواطنين ومنعهم من التعرض للأخطار والمشقة والمتاعب واعتبار المشروع شريان تنموي هام يخدم قطاع كبير من المواطنين بمراكز طهطا وجهينة.

وتحدث المهندس شحتة إبراهيم مساعد وزير الري للمشروعات الكبرى، وأبدى موافقة الوزارة على إنشاء الكوبري مع عمل الدراسات اللازمة.

الموافقة المبدئية

كما تحدث المهندس حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق، بالهيئة العامة للطرق والكباري، وأكد الموافقة المبدئية للهيئة مع ضرورة إجراء معاينات فعلية على الطبيعة والدراسات اللازمة لذلك.

من جانبه، قال محمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، إن الوزارة مستعدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع أيا كانت تكلفته من خلال الاستثمارات العامة للدولة، حيث إنه لا يمكن تنفيذ المشروع من خلال مبادرة حياة كريمة لأنها لا تتضمن ضمن بنودها العشرة إنشاء المحاور والكباري.

تشكيل لجنة من وزارات النقل والري ووزارة التنمية المحلية

وطالب فريد، الهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة الإسراع بالانتهاء من الدراسات والمعاينات اللازمة لذلك وضرورة قيامهم بوضع هذا المشروع ضمن مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022/2023، ووزارة التخطيط على أتم الاستعداد للاستجابة لذلك للحاجة الملحة له واستمرار قيام النائب مصطفى سالم بالمطالبة بإنشائه منذ 4 سنوات حتى الآن.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب في نهاية الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة من وزارات النقل والري ووزارة التنمية المحلية «محافظة سوهاج»، لإجراء المعاينة والدراسات اللازمة على الطبيعة في أسرع وقت وتقديمها لوزارة التخطيط لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن ذلك، وإبلاغ اللجنة بتقرير بذلك.