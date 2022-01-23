رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022.. كيف تقدم تظلما؟

يتيح موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات على رخص السير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، حيث يقدم الموقع لمستخدميه عددًا من التسهيلات منها خدمة الدفع عند الاستلام، أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، فضلًا عن خدمات التظلم من قيم المخالفات ومتابعه حالو الطلبات وإلغاء الطلبات الإلكترونية وخدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

ويعد رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 أهم ما يشغل بال أصحاب المركبات، خاصة في حالات المخالفات التي تلحق بالسيارة أحيانًا دون علمهم، وذلك حتى يتسنى لهم معرفة المخالفات المستحقة عليهم لدفع الغرامات أو تقديم التظلمات.

وتعد أولى خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، حيث يظهر أمام المواطن مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة، قم بالضغط على «خدمات المرور» ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

قم بعد ذلك بالضغط على خدمة الاستعلام الإلكتروني، والتي تمكنك من الاطلاع على قِيَمِ المخالفات المرورية المُستحقة على رخص القيادة المُطورة، أو المركبات؛ والتي يمكن الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.

مخالفات رخص المركبات

وفي حال الرغبة في الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، قم بالضغط عليها، ثم أدخل رقم الرخصة في الخانات المخصصة لذلك، ثم اضغط على «إجمالي المخالفات».

أما في حالة كنت تريد الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات والتي تحمل لوحات معدنية قديمة «أرقام بغير حروف»، قم بإدخال رقم الرخصة والمحافظة وتحديد نوع الترخيص بالخانات المخصصة لذلك واضغط على «إجمالي المخالفات».

بعد ذلك ستظهر أمامك شاشة مبين بها رقم الرخصة المستعلم عنها وإجمالي قيمة المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، وإذا كنت ترغب في طلب استخراج شهادة المخالفات اضغط على «طلب استخراج وفاء بالغرامات»، ستظهر بعد ذلك شاشة تتطلب منك إدخال الرقم القومي لمالك الرخصة المستعلم عنها، اضغط على «طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات».

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

أما في في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة قم بالضغط عليها، ثم قم باستيفاء البيانات المطلوبة والخاصة برخصة القيادة مثل إدخال الرقم القومي، ونوع الرخصة، والمحافظة التابع لها، وحدة الترخيص، ثم اضغط على «إجمالي المخالفات»، علمًا بأنّ خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة «التي تحتوي على الرقم القومي».

بعد ذلك تظهر أمامك شاشة تحتوي على رقم الرخصة وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، اضغط على «طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات»، ثم تظهر شاشة أخرى تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، قم بالضغط على «موافق»، ثم قم باستكمال كتابة البيانات الشخصية لمقدم الطلب بطريقة صحيحة.

خطوات تقديم تظلمات مخالفات المرور

ويتيح لك الموقع أيضًا إمكانية تقديم طلب تظلم إلكترونية من مخالفات المرور المستحقة على المركبات أو رخصة القيادة، وذلك دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية؛ ثم بعد ذلك يتم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.

ولتقديم طلب التظلم قم بالضغط على «مخالفات رخص المركبات»، ثم قم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة واضغط على «تفاصيل المخالفات».

بعد ذلك تظهر أمامك جميع المخالفات المستحقة على المركبة التي قمت بالاستعلام عنها وتفصيلاتها وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

قم بتحديد المخالفة التي ترغب في التظلم منها وسبب التظلم ثم اضغط على «تظلم»، ثم قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، حيث تظهر بعد ذلك شاشة مبين بها البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم باستيفاء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، ثم اضغط على «إرسال الطلب»، حيث يظهر بعد ذلك بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به، ويراعى احفظه لاستخدامه في المتابعة.

سداد قيم مخالفات المرور 2022

وعن طريق الموقع يمكنك الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة «ميزة» الحكومية، كما يمكنك أيضًا الدفع عن الاستلام.

في حالة السداد الإلكتروني عليك كتابة بيانات توصيل الشهادة في الخانات المخصصة، وقم بالضغط على «إرسال الطلب» لتظهر أمامك تفاصيل السداد، ثم قم بالضغط بالموافقة على التأكيد على عملية الدفع الإلكتروني.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة سواء من خلال البطاقات الائتمانية أو بطاقة «ميزة» الحكومية واضغط على «استمرار»، ثم أدخل بيانات بطاقتك في الخانات المخصصة «رقم البطاقة - تاريخ الصلاحية بالشهر والسنة - رمز الأمان (الـ3 أرقام الموجودين في ظهر البطاقة)» وذلك لإتمام عملية الدفع.